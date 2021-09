Prasówka 8.09 Gorzów Wielkopolski- wydarzenia środy

Gorzów chce skupić się na pozyskaniu jak najwięcej pieniędzy na rozwój miasta. W środę 8 września prezydent Jacek Wójcicki na jednego ze swoich zastępców powołał Iwonę Olek, doktor ekonomii, która od 15 lat pozyskuje fundusze dla Gorzowa.

Kierowca mercedesa na trasie S3 jechał aż 249 kilometrów na godzinę, przekraczając prędkość o 129 km/h! Policjanci grupy Speed zakończyli jazdę mężczyzny. Kierowca tłumaczył się biznesowym spotkaniem, a gdy wysiadł z auta, nie mógł uwierzyć, że dogonił go radiowóz. Policjanci nie mieli wątpliwości, by sprawę przekroczenia prędkości przekazać do rozpatrzenia w sądzie.