Prawdziwi mężczyźni robią badania! W Gorzowie możesz przebadać się za darmo

Darmowe badania dla panów

Listopad to miesiąc profilaktyki męskich nowotworów. Od kilku lat panowie na całym świecie zachęcani są do badań profilaktycznych. Tak jest również w Gorzowie. W najbliższą sobotę - w ramach gorzowskiej odsłony akcji Movember - mężczyźni w wieku od 18 do 45 lat będą mogli zrobić darmowe USG jąder pod kątem nowotworu.

To podstępny rak o niecharakterystycznych objawach, który wykrywany jest często przypadkowo, na przykład przez partnerki lub podczas samobadania - mówi urolog Remigiusz Stamirowski z Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie.

Dla panów po 45. roku życia będzie natomiast badanie PSA pomagające wykryć raka prostaty, które polega na pobraniu krwi z palca. Nie trzeba być na czczo, a wynik testu jest dostępny po kilku minutach. Podwyższony poziom PSA to jeszcze nie powód do zmartwień, ale na pewno do dalszej i bardziej dokładnej diagnostyki.