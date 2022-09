Prawie 18 tys. uczniów będzie spełniało swoje marzenia. Dzwonek szkolny już zabrzmiał

Tegoroczna miejska inauguracja roku szkolnego odbyła się w Szkole Podstawowej nr 20. A odbyła się ona pod hasłem spełniania marzeń (taki program artystyczny przygotowali bowiem uczniowie Dwudziestki).

- Każda szkoła jest elementem spełniania marzeń. Dzięki szkole, która otwiera przed wami nowe horyzonty, marzenia udaje się realizować. Tego wam życzę, żeby w nowym roku szkolnym było spełnionych mnóstwo marzeń. Pewnie wśród was jest niejeden przyszły radny, prezydent miasta, może olimpijczyk. Każdy z nas ma swoją drogę do odbycia - mówił do uczniów prezydent Jacek Wójcicki.

1 września naukę we wszystkich typach gorzowskich szkół rozpoczęło 17 731 uczniów. To aż po ponad 1,1 tys. więcej niż w zeszłym roku. 1 września 2021 w gorzowskich szkołach rok szkolny rozpoczynało 16 618. Wzrost jest związany z tym, że do Gorzowa ze swoimi rodzinami przyjechało wielu uczniów z ogarniętej wojną Ukrainy. W gorzowskich szkołach będzie uczyło się około 1,2 tys. uczniów zza wschodniej granicy. By ich pomieścić, w gorzowskich placówkach oświatowych utworzono 30 dodatkowych oddziałów. Ukraińscy uczniowie w większości będą uczyć się w klasach z polskimi kolegami. Będzie też kilka oddziałów przygotowawczych. Zajęcia w nich będą mieli uczniowie, którzy nie posługują się jeszcze językiem polskim.

