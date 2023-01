Prawnicy w Gorzowie pomagają za darmo nawet do wieczora. Co u nich załatwisz?

Można z nich skorzystać w podstawowych sprawach prawnych, jak choćby złożenie pozwu rozwodowego czy wniosku o podwyższenie alimentów, a przyjmują one osoby, których nie stać, by zapłacić za wizytę u prawnika. Mowa o punktach z darmowymi poradami prawnymi. Właśnie poznaliśmy harmonogram ich pracy.

Punktów jest pięć (ich liczba związana jest z liczbą mieszkańców oraz godzinami przyjęć), a znajdują się one w dwóch lokalizacjach. Czynne są codziennie od poniedziałku do piątku.

Przy ul. Wawrzyniaka 4 jeden z punktów czynny jest od 7.30 do 11.30, drugi od 11.30 do 15.30, a trzeci od 15.30 do 19.30. Z kolei przy ul. Teatralnej 26 (pok. 111 na I piętrze budynku wydziału spraw społecznych) jeden punkt otwarty jest od 7.30 do 11.30, a drugi od 11.30 do 15.30.