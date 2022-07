Prawo i Sprawiedliwość chce odwołania marszałek Elżbiety Polak

- Jesteśmy na ustach całej Polski dlatego, że mamy mobbing, że mamy molestowanie, że mamy propozycje seksualne. I to wszystko dzieje się w WORD, który bezpośrednio podlega pani marszałek - mówił W. Dajczak.

- To nie jest afera lubuskiej Platformy. To nie jest regionalna afera. To afera Platformy w Polsce - mówiła z kolei europoseł Elżbieta Rafalska. - Nasz wniosek jest odpowiedzią na brak reakcji politycznej ze strony Platformy Obywatelskiej. Długo czekaliśmy z lubuskim stanowiskiem politycznym. Gdybyśmy wcześniej reagowali, natychmiast nadano by temu ton sporu politycznego między PiS a PO. Za tą sprawą stoi krzywda człowieka, brak wrażliwości, ale też brak odpowiedzialności, do której zobowiązana jest pani marszałek. - dodawała była minister pracy.