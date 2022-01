Premiera w teatrze. W sobotę w Gorzowie będzie „Dzień świra”

W sobotę 29 stycznia w Teatrze Osterwy w Gorzowie odbędzie się premiera „Dnia świra”. Tytuł nie jest przypadkowy. To spektakl w oparciu o scenariusz kultowego filmu.

- To jeden z tych tekstów, które doskonale opowiadają o nas - Polakach, o Polsce, o naszych śmiesznostkach, słabostkach i o tym, co w nas piękne, tragiczne i zabawne. Drugim takim tekstem jest „Kartoteka” Tadeusza Różewicza. Każda z tych sztuk jest napisana w innych czasach, ale obie są wiwisekcją polskości, obnażają nasze cechy narodowe: przedziwną mieszankę romantycznej megalomanii z poczuciem winy - mówił nam niedawno Paweł Szkotak. To reżyser „Dnia świra”, sztuki Marka Koterskiego, która powstała w oparciu o scenariusz kultowego filmu.