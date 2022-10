Prezes Stali Gorzów: Proponuję więcej wiary! Nie boję się spadku z ekstraligi

- Ma pan w szufladzie już jakąś „umowę” na powrót Bartosza Zmarzlika do Stali?

- Jestem w dobrym kontakcie z Bartkiem, z jego teamem i całą rodziną. Umiemy o wszystkim rozmawiać, ale to jeszcze nie pora, by rozmawiać o jego powrocie.

- Jakub Kępa, prezes Motoru, potrafił namawiać Zmarzlika na transfer przez kilka lat. A dogadał się z nim już kilka miesięcy przed okienkiem transferowym.

- Prezes Kępa podjął ryzyko i mistrz świata będzie jeździł w Lublinie.

- Na ile właściwie lat Zmarzlik idzie do Motoru?

- Tego chyba nie wie nikt.

- Nie zapytał pan go o to?

- Nie, nie zapytałem. Nasze relacje są na tyle poprawne, że jak przyjdzie czas i Bartek zechce mi o tym powiedzieć, to o tym powie.