Prezes Stali Gorzów Waldemar Sadowski: Rozmowy jeszcze trwają. I nic nie jest przesądzone

Decyzje członków klubu były takie, że ten sam zarząd co w stowarzyszeniu, jest też w spółce, zarządzającej żużlem. A pan jest prezesem obu tych podmiotów. Czy w tym przypadku można więc mówić o sprzeczności interesów? Stowarzyszenie jest w końcu właścicielem spółki akcyjnej.

Jeśli chodzi o spółkę S.A. i stowarzyszenie, to są dwa podmioty zawsze funkcjonujące równolegle. Bo tylko układ, w którym zarządy są takie same czy porównywalne daje pewną stabilizację oraz kontynuację zamierzeń i celów długoterminowych. W związku z tym, że jest jeszcze rada nadzorcza w spółce, komisja rewizyjna w stowarzyszeniu, to przy dużym rozdrobnieniu dochodziłoby do pewnych kolizji czy decyzji, które nie mogłyby być podejmowane we właściwym tempie. Trudno byłoby więc budować długoterminową strategię. A my nie chcemy budować klubu od meczu do meczu, z miesiąca na miesiąc. Potrzebujemy budować taki w dużej perspektywie czasowej. I taki układ w tym pomaga.