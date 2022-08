Prezydent Andrzej Duda będzie w Gorzowie. Przyjedzie 30 sierpnia

Z czym związana jest ta data? Tego dnia, 40 lat temu, w centrum Gorzowa doszło do największej demonstracji politycznej w historii Ziemi Lubuskiej. Przeciwko trwającemu wówczas dziewiąty miesiąc stanowo wojennemu protestowało co najmniej 5 tys. osób, które zgromadziły się przy katedrze. Ówczesnej władzy się to nie spodobało. Doszło do starcia mieszkańców z funkcjonariuszami różnych formacji milicyjnych. Starcia trwały kilka godzin.

Tegoroczne obchody rocznicowe trwać będą przez kilka dni. We wtorek 30 sierpnia prezydent Duda wręczy też odznaczenia państwowe osobom zasłużonym na rzecz województwa lubuskiego oraz przemian demokratycznych w Polsce.