Prezydent Andrzej Duda odwiedzi Gorzów, Zieloną Górę, Międzyrzecz i Świebodzin

Aktualizacja, godz. 10.50

Z najnowszych, nieoficjalnych informacji uzyskanych przez naszych dziennikarzy wynika, że plan wizyty prezydentan Andrzeja Dudy będzie wyglądał nieco inaczej niż wcześniej opisywaliśmy.

Międzyrzecz: powitanie prezydenta A. Dudy na rynku, godz. 13.00; spotkanie na Zamku po godz. 14.00.

Gorzów Wlkp.: godz. 15.00.

Zielona Góra: przejazd do Konkatedry pw. Św. Jadwigi Śląskiej, powitanie przez prezydenta Zielonej Góry i przewodniczącego rady miasta oraz ks. biskupa Tadeusza Lityńskiego.

Jak mówi poseł Jerzy Materna - to będzie szybka i symboliczna wizyta. Z powodu pandemii koronawirusa nie będzie możliwe zorganizowanie zgromadzenia, w którym wzięłoby udział wielu Lubuszan.

- Około godziny 15.00 prezydent odwiedzi Międzyrzecz. Potem pojedzie do Gorzowa Wielkopolskiego, by na stadionie żużlowym spotkać się z mistrzem świata Bartoszem Zmarzlikiem. W planach jest też szybka wizyta w jednej z gorzowskich restauracji, by przy okazji sprawdzić, jak sobie ta branża radzi po odmrożeniu gastronomii - mówi poseł Jerzy Materna.