Prezydent Andrzej Duda w Gorzowie. Zjadł obiad w restauracji przy ul. Spichrzowej

Ul. Spichrzowa o 15. 30 została zamknięta dla ruchu. Sznur czarnych limuzyn wjechał na sygnale.

- Pewnie, że to atrakcja, że do Gorzowa prezydent Polski przyjechał -

mówi jedna z mieszkanek sąsiadującej z restauracją kamienicy. W oknach i na chodnikach pojawiło się sporo osób, chcących zobaczyć prezydenta. Ten jednak szybko przemknął w asyście urzędników i polityków z auta do restauracji. - Taki niby prezydent dla wszystkich, ale do ludzi nie wyjdzie. Boi się obywateli - jedna z kobiet stojących na trawniku nie kryła oburzenia. - Jakbym umiała gwizdać, to bym go wygwizdała - dodała.