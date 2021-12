Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki ma dziś ważną rocznicę. Ile to już lat, panie prezydencie?

Tak pisaliśmy o tym dniu siedem lat temu:

"Pierwsza sesja nowej Rady Miasta Gorzowa zaczęła się o 13.00. Była naprawdę wyjątkowa: na obrady - poza urzędnikami - przyszło tylu mieszkańców, że... zabrakło krzeseł. Ludzie stali nawet przed salą sesyjną, byle tylko popatrzeć, jak najpierw ślubują nowi radni, a po nich nowy prezydent: Jacek Wójcicki. W pierwszej oficjalnej przemowie obiecał, że odda miasto mieszkańcom. Mówił o prawie do wglądu w umowy, dokumenty, przypominał o prawie do kontrolowania urzędników i ich poczynań. Określił, że on

i magistrat będą po to, by realizację tych praw umożliwić i służyć obywatelom."