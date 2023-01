Prezydent Gorzowa wystawia na licytację fotel i miejsce w hali przy Słowiance

- Ten, kto wygra licytację, wylicytuje ekskluzywne miejsce w hali i dostęp do tego miejsca przez rok od otwarcia hali - mówił w poniedziałek 16 stycznia prezydent Wójcicki. - Finansowo jest to bardzo atrakcyjne, bo zyska się też wejście na mecze organizowane w hali - dodawał. Zwycięzca licytacji będzie mógł też zasiadać w fotelu na imprezach organizowanych przez miasto. Bilety będą go obowiązywać jedynie na imprezach organizowanych przez agencje zewnętrzne.