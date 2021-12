Prof. Jerzy Hausner: Gorzów ma przewagę nad innymi miastami

W trakcie pandemii część firm musiała zakończyć działalność, ale inna część się rozwinęła. Jaki jest bilans pandemii?

Nie można powiedzieć, że pandemia jest czymś, czego powinniśmy chcieć. Jeżeli uważamy, że pandemia przyspieszyła procesy, które i tak się powinny się stać, to oznacza, że w jakimś sensie zawiedliśmy. To, że jedni relatywnie albo bezwzględnie zyskali na pandemii, nie zmienia faktu, że trudno bilansować korzyści i zyski z pandemii. Nasza gospodarka poradziła sobie z pandemią nieźle, bo załamanie gospodarcze związane z pandemią było relatywnie płytkie i krótkie. Nie znaczy to jednak, że nie wystąpiły inne negatywne następstwa. Aby to załamanie było płytkie, trzeba było uruchomić tarcze osłonowe. Wraz z ich uruchomieniem wzrosły wydatki publiczne i wzrósł dług publiczny. Pojawiła się jednak też inflacja, która w nas mocno uderza. Negatywne konsekwencje pandemii będą się odzywały jak echo.