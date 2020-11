Protest branży gastronomicznej w Gorzowie. "Chcemy gotować, a nie strajkować!" Sandra Soczewa

#Gastroprotest - pod takim hasłem we wtorek 3 listopada o godz. 12.00 odbył się protest przedstawicieli branży gastronomicznej z Gorzowa. Manifestujący wyrazili swój sprzeciw wobec decyzji rządu o zamknięciu knajp, kawiarni i restauracji. Chociaż był to "Gastroprotest", to manifestujący nawiązywali też do zamknięcia branży fitness.