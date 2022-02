Protest nie pomógł. Radni zdecydowali o likwidacji Szkoły Podstawowej nr 7.

Zamiar likwidacji SP7 przy ul. Estkowskiego to jeden z ważniejszych tematów ostatniego tygodnia. Urzędnicy zdecydowali się na ten krok ze względu na sytuację demograficzną. Jak w trakcie środowej sesji rady miasta mówiły Renata Pliżga i Beata Wachowiak z wydziału edukacji, w najbliższym latach Gorzów będzie musiał się zmierzyć z malejącą liczbą uczniów w podstawówkach (od 2017 r. rodzi się coraz mniej dzieci), a już w najbliższych dwóch latach - z większą liczbą uczniów szukających miejsca w szkołach ponadpodstawowych. W bieżącym roku szkolnym naukę w tych placówkach zakończy 2285 nastolatków, natomiast w roku szkolnym 2022/2023 będzie to już 2970 osób, a w kolejnym roku - 3045 uczniów (w obu przypadkach ma to związek z tym, że przy zmianie systemu oświaty do szkół szło półtora rocznika).