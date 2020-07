Prysznice na stadionie zamknięte. Gdzie myją się żużlowcy?

Stadionowe prysznice pozamykane są w tym sezonie na cztery spusty. W trakcie zawodów i po meczu żużlowcy mogą skorzystać jedynie z ubikacji. Taki jest zapis w Regulaminie Sanitarnym, jaki w tym sezonie obowiązuje na torach żużlowych w Polsce. Ma to związek z epidemią koronawirusa. Władze polskiego żużla nie chcą bowiem, by do ewentualnego zakażenia wirusem dochodziło na stadionach. Gdzie zatem mogą się umyć po meczu?

Jeśli zawodnik startuje blisko miejsca zamieszkania, to może zrobić to w domu. A co jeśli od własnej łazienki dzieli go np. kilkaset kilometrów?