Prywatna studnia za gminne pieniądze. W gminie Santok można dostać dofinansowanie Magdalena Marszałek

Studnie głębinowe to często jedyna możliwość doprowadzenia wody do budynków mieszkalnych, których nie można przyłączyć do sieci wodociągowej. Ich budowa to spore przedsięwzięcie, ale też niemały koszt, bo na taką inwestycję trzeba wydać nawet kilkanaście tysięcy złotych. Nie każdego na to stać, dlatego niektóre samorządy pomagają swoim mieszkańcom i współfinansują odwierty na terenach prywatnych. Tak jest między innymi w gminie Santok.