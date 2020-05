Przebudowa Chrobrego i Mieszka I w Gorzowie ruszyła już na dobre!

Na pierwszy ogień poszła nawierzchnia asfaltowa, która była tuż przy samych torach na ul. Chrobrego. Jest demontowana na odcinku od skrzyżowania z ul. 30 Stycznia do skrzyżowania z ul. Borowskiego. Poza tym zaczęło się już zrywanie nawierzchni na ul. Mieszka I – na odcinku od Borowskiego do Jagiellończyka.

Co oznaczają prace dla kierowców? Nie będą mogli skorzystać z przejazdu przez torowisko na ul. Krzywoustego. O ile pod koniec zeszłego tygodnia było to jeszcze możliwe, o tyle teraz byłoby – właśnie ze względu na zerwanie nawierzchni – mocno kłopotliwe.

Przypominamy, że kierowcy mogą korzystać z pozostałych poprzecznych względem Chrobrego i Mieszka I ulic. Cały czas otwarty jest przejazd przez ul. Borowskiego. Co jednak ważne: z tej ulicy nie można teraz skręcić w Mieszka I.