Przebudowa Starego Rynku na finiszu. Kostka koło katedry jest (jak) nowa

Bo była wilgoć w katedrze...

Dlaczego właściwie prace obywają się w tym konkretnie miejscu? Przez wiele lat zastanawiano się w katedrze, dlaczego od strony Starego Rynku do świątyni wdziera się wilgoć. Odpowiedź była bardzo prosta, jednak odkryta zaledwie kilka lat temu: wilgoć wdzierała się do katedry, bo przez wieki podniósł się poziom centrum i Starego Rynku.

Gdy w drugiej połowie XIII wieku budowano katedrę, centrum ówczesnego młodego miasta było około metr niżej niż teraz (doskonale widać to choćby po poziomie, z którego wchodzi się do zakrystii). Ceglane ściany ustawiano wówczas na kamiennych cokołach (widać je właśnie od strony ul. Sikorskiego). To właśnie one izolowały kościół przed wodą. Przez kolejne wieki poziom centrum się jednak podnosił i teraz nawierzchnia Starego Rynku jest powyżej kamiennych cokołów.