Przebudowa ul. Chrobrego. Kiedy może nadejść "drogowy armagedon"? Znamy termin

Trwają prace nad przebudową skrzyżowania ulic: Chrobrego, Wybickiego i Jagiełły. W piątek 11 marca układano pierwszą warstwę asfaltu, natomiast w poniedziałek 14 marca - drugą. Gorzowscy kierowcy zastanawiają się więc, kiedy może dojść do zapowiadanego „drogowego armagedonu”, czyli zamknięcia skrzyżowania w całości. Jak już pisaliśmy kilka tygodni temu, wykonawca musi bowiem dokończyć układanie szyn tramwajowych, które mają biec przez skrzyżowanie.

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, początek prac nad układaniem szyn ma nastąpić w piątek 25 marca (miasto komunikatu w tej sprawie jeszcze nie opublikowało). Choć początkowo mowa była, że wykonawca zamknie skrzyżowanie na dwa tygodnie, a kilka tygodni temu mowa była, że „jedynie” na tydzień, dziś okazuje się, że prawdopodobnie aż tak dużo czasu na zamknięcie zbiegu trzech ulic nie będzie potrzeba.

Prace mają być tak prowadzone, aby przejazd przez skrzyżowanie był możliwy. Jeśli więc dojdzie do zamknięcia skrzyżowania, to jedynie „na chwilę”, czyli np. kilkanaście godzin czy dwa dni. Możliwe też, że część prac odbędzie się w weekend, gdy ruch jest zdecydowanie mniejszy. Urzędnicy i wykonawca zdają sobie bowiem sprawę, że zamknięcie ruchu w tym miejscu sparaliżuje miasto.

Przebudowa ul. Chrobrego i Mieszka I trwa już 22 miesiące i ma się zakończyć do 26 maja 2022.

