Przebudowa ul. Kostrzyńskiej. Dlaczego zdarto świeży asfalt?

Informację o sfrezowaniu asfaltu otrzymaliśmy od dwóch Czytelników. Pierwszy z nich zgłosił nam, że zdarta została nawierzchnia na wysokości wyjazdu z ul. Plac Słoneczny. – Asfalt został ściągnięty i w stronę cerkwi, i w stronę miasta – informował nas Czytelnik. W środę 17 czerwca na miejscu była nasza reporterka. Zdarta została wierzchnia warstwa nawierzchni. Asfalt został w zasadzie tylko w okolicy studzienek. Kolejne zgłoszenie dotyczyło odcinka ul. Kostrzyńskiej między skrzyżowaniem z ul. Dobrą a węzłem z drogą S3. - Tutaj świeży asfalt został zerwany na wysokości mleczarni. A przecież w sumie niedawno go kładli – informował Czytelnik.

- Co się stało, że musieliście zerwać nawierzchnię? – pytamy przedstawiciela wykonawcy.

- Na drodze były nierówności. Asfalt trzeba było zerwać w sumie na długości około 300 metrów. Poprawimy to do końca czerwca – mówi nam Grzegorz Andrzejewski z firmy Budimex.

Przebudowa 3-kilometrowego odcinka ul. Kostrzyńskiej i al. 11 Listopada ruszyła w maju 2018 r. Prace miały zakończyć się do września 2019 r. Trwają jednak do dziś. Aktualnie wykonawca skupia się głównie przy budowie wiaduktu na Zatorze.