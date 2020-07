Przebudowa ul. Kostrzyńskiej. Stary wiadukt idzie do rrozbiórki

Od wtorku 21 lipca można już jeździć po nowym wiadukcie, który - nad torami kolejowymi w kierunku Kostrzyna – prowadzi na tzw. Zatorze. Tak nazywa się część miasta, która jest na wysokości osiedla Słonecznego i cerkwi. Znajduje się tu m.in. marina czy siedziba firmy Silcare. Wiadukt powstał dosłownie parę metrów od dotychczasowego wiaduktu, który jeszcze w tym miesiącu ma być rozbierany. - Rozbiórkę tego starego wiaduktu przyjmuję z wielkim żalem, bo to jedna ze starszych konstrukcji związanych z koleją w mieście – mówi Robert Furman, miłośnik komunikacji i kolei. Dodaje, że w dokumentach dotyczących inwestycji wpisano, że to obiekt z 1857 r.

Nowy wiadukt jest wyższy

- Nowy wiadukt jest zbudowany o ponad 20 cm wyżej – mówi nam Grzegorz Andrzejewski z firmy Budimex, która jest wykonawcą przebudowy ul. Kostrzyńskiej i części al. 11 Listopada.

W związku z powstaniem nowego wiaduktu trzeba było też przebudować nasyp, który do niego prowadzi. Część od strony centrum już jest zbudowana. I właśnie nią od wczoraj można dojechać na Zatorze. By dojechać do nasypu i wiaduktu trzeba przejechać wcześniej przez istniejący od lat przejazd przez torowisko.

Część nasypu od strony Wieprzyc będzie powstawać przez najbliższe miesiące. Musi to tyle potrwać, bo ziemia potrzebuje się uleżeć. – Prace w tym miejscu będą trwały do końca roku – mówi G. Andrzejewski z Budimeksu.