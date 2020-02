Przebudowa ul. Sikorskiego. Maj też już nierealny. Znamy nowy termin końca prac

- Wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu do 6 kwietnia 2020. na torowisko oraz do 21 czerwca 2020 na wykonanie całości robót. Obecnie wniosek jest rozpatrywany – mówił nam w środę 12 lutego Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta. Oznacza to, że już po raz kolejny – sami pogubiliśmy się już który – został przesunięty termin zakończenia prac na ul. Sikorskiego. Rozpoczęta 15 lutego 2018 r. przebudowa pierwotnie miała potrwać do 23 sierpnia 2019 r. Nic z tego jednak nie wyszło. Nie uda się także dotrzymać ostatnio podawanych terminów, czyli 1 marca (torowisko) i 24 maja (całość prac).

Co jest powodem opóźnienia? Miejscy urzędnicy przyznają, że jednym z głównych powodów były prace archeologiczne. Te prace zresztą trwają do dzisiaj. Na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z Młyńską niedawno zostały odkryte mury. Czy jest to Brama Młyńska? – By to stwierdzić, jest jeszcze za wcześnie – mówi nam Stanisław Sinkowski, szef działu archeologii w Muzeum Lubuskim. W ostatni poniedziałek wraz z robotnikami wykonawcy przebudowy natrafił on na akt erekcyjny, który był w postumencie pomnika Adama Mickiewicza. Tuba z mocno zawilgoconym dokumentem trafiła już do specjalistów w Szczecinie. Mają oni wyciągnąć go z tuby. Co zawiera dokument, powinniśmy dowiedzieć się już za kilka dni.