Przebudowa ważnej drogi do Gorzowa dopiero za kilka lat?

O konieczności przebudowy DK22 między północną granicą Gorzowa a Strzelcami Krajeńskimi mówi się od lat. Chcą tego i kierowcy samochodów, bo na drodze często dochodzi do wypadków. Chcą tego rowerzyści, bo przez brak ścieżki rowerowej rezygnują z przejażdżek m.in. nad jezioro Nierzym. W ostatniej części zeszłego roku o konieczności zmian głośno zaczęli mówić także mieszkańcy Osiedla Bermudy.

Prace związane z rozbudową ulic: Walczaka, Zawackiej i Łukasińskiego (one też są częścią DK22) sprawiły, że nasiliły się problemy z wyjazdem z „Bermudów” i włączeniem się do ruchu na „krajówce”. Mieszkańcy wystosowali nawet petycję w sprawie budowy tymczasowego ronda w problematycznym miejscu. Pod pismem skierowanym do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisało się około 600 osób.