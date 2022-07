Przebudowane schody w Parku Słowiańskim... do przebudowy. Bo są niebezpieczne

Można było połamać nogi

Park Słowiański to popularne wśród gorzowian miejsce spacerów i rekreacji. Dużym utrudnieniem w poruszaniu się po nim były jednak znajdujące się tam schody. A w sumie to ich brak, bo w niektórych miejscach ze stopni niewiele zostało. Trzeba było patrzeć pod nogi, aby się nie przewrócić i uważać, bo łatwo było skręcić czy połamać nogę. Wszyscy omijali schody szerokim łukiem. A narzekały szczególnie osoby starsze oraz rodzice z wózkami. Zniszczone i niebezpieczne schody w Parku Słowiańskim od lat były bolączką okolicznych mieszkańców. Nic więc dziwnego, że wielu z nich odetchnęło z ulgą, kiedy okazało się, że miasto w końcu znalazło pieniądze na realizację inwestycji. Pierwotnie przebudowane miały zostać jedynie stopnie przy ulicy Dąbrowskiej. Okazało się jednak, że zmodernizowane zostaną jednak również te prowadzące z ulicy Fredry w stronę ulicy Marcinkowskiego. I to właśnie ta druga inwestycja ma od początku dużego pecha.