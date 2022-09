Przebudowy Kosynierów Gdyńskich nie będzie. Będzie remont. Jaka jest różnica?

- Pierwotnie zakładaliśmy, że będzie to przebudowa, czyli tak poważne „rycie w ziemi” jak na Sikorskiego czy Chrobrego. Dziś, nawet przy 30 milionach dofinansowania, nie ma na to szans - mówił niedawno w radiu Gorzów prezydent Jacek Wójcicki.

Ulica Kosynierów Gdyńskich ma zostać naprawiona na około 1100-metrowym odcinku od IV Liceum Ogólnokształcącego do siedziby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Co ma oznaczać naprawa?

Owszem, będą odcinki, które podlegać będą przebudowie. Tak ma być ze skrzyżowaniem ulic: Kosynierów Gdyńskich, Roosevelta, Żwirowej i Słowiańskiej. Przebudowane będzie też skrzyżowanie Słowiańskiej z Fredry, które ma być częścią inwestycji i gdzie powstanie rondo mające ułatwić dojazd do budowanej właśnie hali sportowej przy Słowiance. Spora część drogo ma być jedynie wyremontowana.