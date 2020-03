Przed świtem ustawiają się w kolejce do wydziału komunikacji w gorzowskim starostwie

Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu pisaliśmy o tym, że wiele osób chcących coś załatwić w wydziale komunikacji w gorzowskim starostwie odchodzi z kwitkiem. Wtedy słyszeliśmy od ludzi, że tak się dzieje przez to, że wydział zamknął specjalne okienko, które obsługiwało przedsiębiorców. A teraz ci są obsługiwani razem z indywidualnymi klientami. Przedsiębiorcy, o których mowa, to firmy przewozowe, dealerzy aut czy pośrednicy w rejestracji samochodów. Wtedy od naczelniczki wydziału Katarzyny Bieleckiej usłyszeliśmy, że okienko dla przedsiębiorców nie zostało zlikwidowane, ale zawieszone. Bo zwyczajnie nie spełniało swojej funkcji. Wystarczyło, że przyszedł pośrednik, żeby zarejestrować 12 aut i blokował pracę tego okienka na cały dzień. A pozostali przedsiębiorcy i tak trafiali do okienek z indywidualnym klientem. M. in. dlatego wprowadzony został limit numerków – jedna osoba może wziąć tylko cztery.

- Byłam o 5.00 i mam piąty numerek – mówi jedna z pań siedzących na korytarzu Starostwa Powiatowego w Gorzowie. Ona i dziesiątki innych osób czekają w kolejce do wydziału komunikacji. Opowiada, że przyjechała tu tak wcześnie, bo w ubiegłym tygodniu nie udało się dostać numerka do wydziału. Inna pani mówi, że przyszła już o 4.00. I tym sposobem jest pierwsza. Po godzinie udało się jej wszystko załatwić. Inna z kobiet, która była przed 8.00 również dostała numerek. Jest 20. Pan, który był przed 7.00 dostał numerek 9.

Od piątku w wydziale działa już zapowiadany przez naczelnik K. Bielecką Punkt Szybkiej Obsługi. Tam załatwimy wiele spraw bez numerka, ale tylko tych nie związanych z rejestracją aut. Ma to pomóc rozładować kolejki do rejestracji aut. - Niestety przy tak dużej ilości klientów jeszcze nie jest odczuwalne jego działanie. Ale miejmy nadzieję, że z czasem to się zmieni - mówi K. Bielecka. W ciągu dwóch miesięcy w Witnicy ma być utworzona filia wydziału, co również ma odciążyć te działające w Gorzowie i Kostrzynie.

Niestety od ubiegłej środy (26 luty) nie działały terminale płatnicze, wszystkie opłaty więc trzeba robić poza urzędem (bo w starostwie nie ma już kasy). - To była ogólnopolska wymiana terminali, zupełnie niezależna od nas. Dziś już jeden nam działa. Kiedy reszta, tego nie wiemy - informuje K. Bielecka. Dodaje, że wszelkie opłaty komunikacyjne można robić w dowolnym punkcie pocztowym bądź kasowym, a także przelewem internetowym.