Przedsiębiorcy protestują w Gorzowie. Co im się nie podoba?

- Nie jesteśmy objęci programem pomocowym. Zatrudniam 20 osób i teraz będę zmuszony, by część pracowników, do których jestem mocno przywiązany, zwolnić. Prowadzę firmę od 20 lat i teraz, przez nieudolność rządu, tracę to, co wypracowałem – mówi GL jeden z biznesmenów.