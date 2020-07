Przegląd prasy 1.07.2020 Gorzów Wielkopolski, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gorzowa Wielkopolskiego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Gorzów Wielkopolski 1.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Mariusz Pastuszka w 30 dni chce pokonać rowerem trasę z Gorzowa do Gibraltaru i z powrotem. Do przejechania ma „zaledwie” 7400 km! W podróż startuje już 3 lipca, czyli w ten piątek

2 lipca 1257 Albert de Luge założył Landisberch Novam, który współcześnie jest Gorzowem. W czwartek 2 lipca 2020 miasto będzie obchodziło „urodziny”.

To się chyba w sądzie skończy – mówią mieszkańcy bloku przy ul. Dąbrowskiego. Od lutego nie mają gazu. A przez, też ciepłej wody. – Ile w czajniku czy garnku nagrzejemy? Żeby się umyć? I kto później za ten prąd ma płacić – denerwują się lokatorzy.

Prasówka 1.07 Gorzów Wielkopolski: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Gorzowie Wielkopolskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Gorzów ma już deptak na ul. Sikorskiego. Teraz chce więc rozruszać kulturalnie centrum miasta. Przez całe wakacje w soboty o 19.00 i w niedziele o 17.00 na Starym Rynku odbywać się tu będą spektakle i koncerty.

Trwają badania 392 Lubuszan, którzy są w tej chwili objęci kwarantanną. U 9 osób już potwierdzono zakażenie koronawirusem. Wszyscy pracują na terenie Niemiec. To mieszkańcy kilku powiatów.

Kamery Google pojawiły się również w Gorzowie i... złapały mieszkańców w różnych sytuacjach. Jedni jechali akurat na rowerze, inni szukali czegoś w torebce, a jeszcze inni... palil papierosy w aucie!

Prezydent Andrzej Duda i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak spotkali się na poligonie drawskim z polskimi i amerykańskimi żołnierzami biorącymi udział w ćwiczeniu "Defender Europe 20 +".

Na deptaku w Gorzowie jest coraz więcej ławek. Na razie stoją jeszcze „luzem”. Niebawem zostaną przykręcone do podłoża.

Właśnie miał się rozpocząć Międzynarodowy Festiwal Tańca Folk Harbor 2020 w Gorzowie Wlkp. Niestety z powodu epidemii zaproszone zespoły nie mogły przyjechać. Nie było też publiczności. Ale tradycyjne tańce były!

Zbliżają się pierwsze w tym sezonie lubuskie derby na żużlowym torze. Do pierwszego tegorocznego starcia dojdzie na zielonogórskim torze 12 lipca. Mecz RM Solar Falubaz Zielona Góra – Moje Bermudy Stal Gorzów rozpocznie się o godz. 19.15 i zamknie piątą kolejkę spotkań PGE Ekstraligi.

Była sobota 1 lipca 2017 r. Znad Warty do centrum dobiegały odgłosy zabawy z okazji Dni Gorzowa. Dochodziła 18.00, gdy przed katedrę z piskiem opon zajechał policyjny radiowóz. Potem wszystko potoczyło się błyskawicznie. Katedrę w pośpiechu opuścili gorzowianie. Policyjny radiowóz ustąpił miejsca strażackim wozom. Tłum gorzowian znad Warty przybiegł do centrum i został tam na wiele godzin. Do późnej nocy, a niektórzy do rana, patrzyli, jak strażacy walczą z żywiołem. Prezydent Jacek Wójcicki przerwał Dni Gorzowa. Zamiast zabawy następnego dnia na błoniach nad Wartą była msza. Byliście wtedy z nami? Pamiętacie tamte chwile? W poniedziałek 3 lipca 2017 r. ukazało się specjalne wydanie papierowej "Gazety Lubuskiej". Zachowaliście ten egzemplarz?

W piątek 3 lipca wioślarka Olga Michałkiewicz z AZS AWF Gorzów kończy obóz reprezentacji Polski w Wałczu. O tym jak on przebiegał, można przeczytać na profilach społecznościowych gorzowianki. Ale z jej Facebooka czy na Instagrama dowiemy się nie tylko tego, jak "Michałkiewicz wiosłuje".

W Lubuskiem w tej chwili jest 26 osób chorych na koronawirusa. Jedną z nich jest kobieta z powiatu słubickiego. W związku z jej chorobą na kwarantannę poszedł cały bank, w którym pracuje.

Już 10 i 11 lipca kolejne odcinki teatralnych warsztatów "Mała Reduta Osterwy". Gorzowski Teatr Osterwy zaprasza na nie całe rodziny. Wystarczy usiąść przed komputerem.

Przed drugą turą wyborów prezydenckich Andrzej Duda odwiedzi Nową Sól, Żary i Żagań. Wizyta została zaplanowana na czwartek, 2 lipca.

Wakacje 2020 w Gorzowie nie będą nudne. Czeka Jazda Coolturalna, Wakacjoimaginacje, zajęcia w Muzeum Lubuskim. Czas zapisać na nie pociechy.