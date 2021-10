Przegląd prasy 1.10.2021 Gorzów Wielkopolski, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gorzowa Wielkopolskiego

Znakomicie kończy sezon żużlowy młody zawodnik Stali Gorzów – Oskar Paluch. 15-latek bez straty punktu zakończył rywalizację w turniejach Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Wielkopolski. Do swojej kolekcji trofeów dołożył triumf w memoriale Rifa Saitgariejewa.

Jeżeli lubicie weekendowe wypady rowerowe, mamy dla Was idealną propozycję. Gmina Szczaniec to miejsce, które ma wiele do zaoferowania, choć nadal pozostaje mało popularne. Wciąż rozwijająca się sieć ścieżek rowerowych pozwala na odkrycie cudownych miejsc i aktywne spędzenie czasu. Co ciekawego ma do zaoferowania? Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka programu “Rowerem przez Lubuskie”!