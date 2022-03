Przegląd prasy 18.03.2022 Gorzów Wielkopolski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gorzowa Wielkopolskiego

Prasówka Gorzów Wielkopolski 18.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Woda w stawie zrewitalizowanego Parku Róż w Gorzowie pełna jest śmieci. Chciałoby się wierzyć w to, że to wina np. orkanu Eunice. Bo że sami gorzowianie zaśmiecają swój park to „ciężko” uwierzyć.