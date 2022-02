Przegląd prasy 2.02.2022 Gorzów Wielkopolski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gorzowa Wielkopolskiego

Prasówka Gorzów Wielkopolski 2.02: top 3 artykuły z wczoraj

Choć pogoda nie rozpieszcza, to bieliki zamieszkujące województwo lubuskie nie tracą ani chwili. Rozpoczęły przygotowania do najważniejszej chwili w roku, czyli lęgów. Na niektórych stanowiskach zaobserwowano już tokujące ptaki, które poprawiają swoje stare gniazda lub budują nowe. Wszystko po to, aby jeszcze w lutym mogły w nich złożyć pierwsze jaja.