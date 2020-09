Przegląd prasy 2.09.2020 Gorzów Wielkopolski, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gorzowa Wielkopolskiego

Dlaczego Stal Gorzów musi wygrać 100. derby lubuskie?

Niedzielny mecz jest istotny nie tylko ze względu na swój jubileusz. W dużej mierze odpowie na pytanie, która z lubuskich drużyn awansuje do fazy play off. Bo na to, by o medale w PGE Ekstralidze powalczyły i Stal, i Falubaz, szanse są niewielkie.