Przegląd prasy 21.06.2020 Gorzów Wielkopolski, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gorzowa Wielkopolskiego

Od lat najczęstszą przyczyną wypadków jest zbyt duża prędkość, często zupełnie niedostosowana do panujących warunków. Kierowcy pozwalają sobie na zbyt wiele i nie przewidują konsekwencji swojego zachowania. Skutkiem tego jest duża liczba wypadków. Doskonale zdają sobie z tego sprawę gorzowscy policjanci, dlatego codziennie dbają o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg.

Czy można już pić alkohol na bulwarze w Gorzowie tak jak przed pandemią? Jeśli tak, to gdzie dokładnie i w jakich godzinach? No i co… potem, to znaczy, gdzie się, za przeproszeniem załatwić, bo toalet jakoś nie widzę? Takie pytania zadał nam Krzysztof z Gorzowa. Sprawdziliśmy i odpowiadamy.

Czytaj wygodniej najważniejsze wiadomości:

Producent: Lenovo

Ceny: od 525 do 568 zł .

. Zobacz oferty

Producent: Lenovo

Ceny: od 348 do 379 zł .

. Zobacz oferty

Prasówka 21.06 Gorzów Wielkopolski: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Gorzowie Wielkopolskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Dla wielu sprzedawców i kupujących nawet deszczowa aura nie przeszkadza w handlowaniu. Przekonaliśmy się o tym w niedzielę 21 czerwca na giełdzie w Gorzowie.