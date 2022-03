Przegląd prasy 22.03.2022 Gorzów Wielkopolski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gorzowa Wielkopolskiego

Od piątku do niedzieli (25-27 marca) na w rejonie ul. Chrobrego przy Letniej ruch samochodów będzie odbywał się inaczej niż do tej pory. Kierowcy w końcu pojadą koło Arsenału.

Tylko w obu lubuskich stolicach nadano do tej pory około tysiąca numerów PESEL dla uchodźców. W Zielonej Górze urzędnicy pracują nawet w weekend, w Gorzowie zwiększą liczbę stanowisk.

Już 3 kwietnia odbędzie się premiera mapy rowerowej Gorzowa i okolic. Będzie można ją dostać przy okazji Wiosennej Masy Rowerowej. W samym mieście rowerzyści mają już do dyspozycji ponad 67 km ścieżek!

Na terenie Gorzowa Wlkp. rozbito gang złodziei. W kilku miejscach odkryto skradziony towar za ponad 3 mln złotych (same rowery, a jest ich ponad 100, to wysokiej klasy jednoślady o wartości ponad 2,1 mln złotych). Policjanci zatrzymali 7 osób. To efekt współpracy CBŚP i policji niemieckiej. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.