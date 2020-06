Przegląd prasy 22.06.2020 Gorzów Wielkopolski, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gorzowa Wielkopolskiego

No to gdzie rowerzyści powinni szczególnie uważać? Odpowiedź brzmi: najlepiej wszędzie! Ale jest kilka miejsc szczególnie niebezpiecznych. Swoją listę przedstawił nam Paweł Najdora z Rowerowego Gorzowa, współorganizator popularnych mas rowerowych.

Pisaliśmy o tym w kwietniu, teraz to już oficjalna informacja. Od czwartku 2 lipca tramwaje w Gorzowie znów będą wozić pasażerów.

Po ostatnich deszczach Park Siemiradzkiego wymagać będzie naprawy. Deszczówka wprost rozmyła część ziemi. Co na to urzędnicy?

Gorzowska Słowianka jest już gotowa do przetargu na budowę hali sportowej. Szukanie wykonawcy nie zacznie się jednak wcześniej niż jesienią.

Niestety, ale coraz więcej ludzi decyduje się nie zakładać maseczek, w miejscach, gdzie jest to wymagane. To efekt rozluźnienia społeczeństwa, wynikający z łagodzenia obostrzeń związanych z covid-19. Brak maseczki to nie tylko dyskomfort dla osób, które je noszą, ale również wysoki mandat rzędu nawet kilkuset złotych.