Przegląd prasy 22.07.2020 Gorzów Wielkopolski, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gorzowa Wielkopolskiego

Prasówka Gorzów Wielkopolski 22.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Jeszcze w tym roku powinna ruszyć rozbudowa ul. Walczaka. Zniknie dotychczasowa pętla „Silwana”, a tramwaje będą dojeżdżać do ul. Fieldorfa Nila. Jak po zmianach będzie wyglądała ta część miasta?

Jak długo trzeba czekać na wizytę do Okulisty w Gorzowie Wielkopolskim? Przedstawiamy listę ośrodków, gdzie dostaniesz się do Okulisty najszybciej na NFZ w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Sprawdź proponowane przez nas miejsca, by nie czekać na wizytę do Okulisty zbyt długo. Gdzie w Gorzowie Wielkopolskim dostaniesz się do Okulisty najszybciej?