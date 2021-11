Przegląd prasy 23.11.2021 Gorzów Wielkopolski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gorzowa Wielkopolskiego

Jest nowy - drugi wicewojewoda lubuski. Dzisiaj została wręczona nominacja na to stanowisko. Funkcję drugiego zastępcy ma pełnić Olimpia Tomczyk-Iwko, która w urzędzie będzie się zajmowała przede wszystkim sprawami społecznymi.

Do świąt został jeszcze miesiąc, ale Gorzów powoli przygotowuje się do tego wyjątkowego czasu. Już wiadomo, że na Starym Rynku odbędzie się bożonarodzeniowy jarmark i stanie tam pięknie ozdobiona choinka. Świątecznych atrakcji będzie jednak dużo więcej!

Prasówka 23.11 Gorzów Wielkopolski: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Gorzowie Wielkopolskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

To, że AZS AJP przegrał w sobotę w Bydgoszczy z Basketem-25, nie jest żadnym zaskoczeniem, bo to w końcu, tak gorzowianki, brązowe medalistki mistrzostw Polski z minionego sezonu Energa Basket Ligi Kobiet. Ale same okoliczności tej porażki są zadziwiające.