Przegląd prasy 28.11.2021 Gorzów Wielkopolski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gorzowa Wielkopolskiego

Dobroczynne działanie domowego rosołu znane jest od lat. Gdy pojawiał się katar, grypa czy przeziębienie, nasze mamy i babcie podawały go choremu na wzmocnienie. Z tą mądrością nie ma co polemizować! Co ważne, ciepły bulion rozgrzewa, a z dodatkiem warzyw, mięsa i makaronu - może stanowić pyszny, sycący posiłek tak nam potrzebny, szczególnie jesienią i zimą. Sprawdź nasz przepis na domowy rosół. Piszemy też, ile taki wywar ma kalorii i jakie właściwości odżywcze.