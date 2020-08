Przegląd prasy 30.08.2020 Gorzów Wielkopolski, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gorzowa Wielkopolskiego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Gorzów Wielkopolski 30.08: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Ładowarka do telefonu spowodowała pożar w pokoju Krzysztofa Kowalewskiego. – Cały czas doprowadzamy mieszkanie do ładu, ale ADM też mógłby pomóc – mówi syn Marcin, który szuka pomocy dla ojca.

30 sierpnia to w tym roku jedna z sześciu niedziel handlowych. Czy gorzowianie skorzystali z możliwości zrobienia tego dnia zakupów? Około południa byliśmy w kilku punktach handlowych na Górczynie w Gorzowie. W Lidlu przy ul. Maczka było około 20 osób i to wystarczyło, by w markecie utworzyły się kolejki do dwóch czynnych kas.

Tłoku nie było także w Tesco. Tutaj też liczba klientów w jednym momencie nie przekraczała, na oko naszego reportera, 30 osób. Spora część klientów robiła zakupy artykułów szkolnych. Nic dziwnego, 1 września rozpoczyna się nowy rok szkolny. By zobaczyć, czy gorzowianie korzystają z niedzieli handlowej, wstąpiliśmy także do Panoramy. Tu, jak to się zwykle mówi, były pustki. Klientów nie było nawet w punktach gastronomicznych.

W tym roku będą jeszcze dwie niedziele handlowe. To 13 i 20 grudnia.