Przegląd prasy 31.01.2022 Gorzów Wielkopolski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gorzowa Wielkopolskiego

30 stycznia w Gorzowie obchodzony jest Dzień Pamięci i Pojednania. W niedzielne południe, jak co roku, zabrzmiał Dzwon Pokoju.

W niedzielę 30 stycznia w Gorzowie potwierdzono 79 nowych przypadków koronawirusa. Wskaźnik zakażeń wzrósł więc do poziomu 64,11 os. na 100 tys. mieszkańców.

Orkan ,,Malik" przechodzi przez województwo lubuskie. Strażacy interweniowali już 250 razy. Wyjeżdżali m.in. do połamanych gałęzi i drzew, zerwanych dachów i elewacji, ale też rozwozili agregaty do osób, u których zabrakło prądu, a są podłączeni do urządzeń podtrzymujących życie.