Przegląd prasy 3.12.2021 Gorzów Wielkopolski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gorzowa Wielkopolskiego

W piątek, 03 grudnia niemiecki rząd planuje ogłosić, że Polska od niedzieli, 05 grudnia 2021 znajdzie się na liście tzw. obszarów wysokiego ryzyka. Co to oznacza w praktyce dla przekraczających granicę polsko-niemiecką?

W czwartek, 2 grudnia potwierdzono 747 nowych przypadków koronawirusa w Lubuskiem. Wskaźnik zakażeń w województwie wzrósł do poziomu 61,83 os. na 100 tys. mieszkańców.

24 grudnia to nowy termin zakończenia rewitalizacji parku Wiosny Ludów. Przez miesiące robota szła tu niemrawo. Teraz co parę metrów można spotkać inną ekipę robotników.

Już nie będzie chodzenia od drzwi do drzwi. W tym roku wierni, którzy chcą przyjąć księdza po kolędzie będą musieli wcześniej go do siebie zaprosić. Tak ma wyglądać wizyta duszpasterska w kilku gorzowskich parafiach.

Czy ktoś wyobraża sobie święta Bożego Narodzenia bez tradycyjnych pierniczków przygotowywanych już na kilka tygodni przed świętami? Pieczenie pierniczków to wielu domach tradycja i doskonała zabawa. A zobaczcie co dzieje się gdy jemy te pyszne korzenne wypieki! Czy pierniczki mogą być zdrowe? Sprawdźcie!