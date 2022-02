Przegląd prasy 5.02.2022 Gorzów Wielkopolski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gorzowa Wielkopolskiego

Różne szerokości mają ulice, różne szerokości mają chodniki. Jak tłumaczą to urzędnicy?

Choć obowiązkowa segregacja śmieci obowiązuje już od dwóch lat, to jej zasady jeszcze nie dla wszystkich są łatwe i oczywiste. Z myślą o mieszkańcach, którzy mają dylemat, do którego pojemnika wyrzucić dany odpad uruchomiono specjalną internetową wyszukiwarkę. Dzięki temu prostemu narzędziu można sprawdzić, gdzie powinno trafić na przykład opakowanie po jogurcie, ziemia z doniczki czy zużyta szczoteczka do zębów.

Ulica Chrobrego na wysokości pomnika Jancarza jest... szersza niż sto metrów dalej, czyli przed skrzyżowaniem z Sikorskiego. Budowlańcy właśnie rozbierają więc chodnik, który został zbudowany z jakieś... dwa lata temu.