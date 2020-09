Przegląd prasy 6.09.2020 Gorzów Wielkopolski, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gorzowa Wielkopolskiego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Gorzów Wielkopolski 6.09: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Trzeba korzystać z zieleni i odpoczywać na świeżym powietrzu. Mamy naprawdę piękne ścieżki w mieście - mówią Grażyna i Piotr Szymańscy, których spotykamy na ścieżce nad Wartą. Wybrali się tu na spacer pierwszy raz i bardzo się im podoba.

Na giełdzie w Gorzowie, jak co tydzień, nie brakowało kupujących ani sprzedających. I jak co tydzień znaleźliśmy tu wiele ciekawych rzeczy. I smacznych również. A wśród nich prawdziwe śliwki węgierki. A co jeszcze? Zobaczcie w naszej galerii.