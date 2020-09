Przegląd prasy 7.09.2020 Gorzów Wielkopolski, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gorzowa Wielkopolskiego

Mężczyzna, który chciał umówić się z 13-latką to mieszkaniec powiatu gorzowskiego. Prokuratura już postawiła mu zarzut. A grupa, która go złapała, mówi że pracuje już nad złapaniem kolejnych osób w Lubuskiem.

Oj, muszą być grzyby w lubuskich lasach. Od początku września dostajemy od Was na redakcyjnego mejla lub przez FB Gazety Lubuskiej zdjęcia Waszych zbiorów.

Podczas budowy przedszkola doszło do szeregu błędów, które skutkują obecnymi problemami. Odpowiedzialność ponoszą osoby, które nadzorowały inwestycję w tamtym okresie – czytamy w oświadczeniu Dariusza Jaworskiego, burmistrza Witnicy.

W niedzielę 6 września żużlowcy Moich Bermudów Stali Gorzów pokonali we Wrocławiu tamtejszą Betard Spartę 46:44 i są już o krok od rundy play off. Jakie oceny wystawiliśmy po tym meczu poszczególnym zawodnikom Stali?

Bulwar w Gorzowie. To jedno z miejsc, gdzie spotyka się sporo osób. Dlatego też często pojawiają się tu policjanci i to nie tylko ci umundurowani. W nocy z soboty na niedzielę (5-6 września) doszło tutaj do niebezpiecznego wypadku. Jeden z mieszkańców miasta może sporo zawdzięczać funkcjonariuszom, którzy bez chwil zastawienia ruszyli mu z pomocą.