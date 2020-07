Przegląd prasy 8.07.2020 Gorzów Wielkopolski, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gorzowa Wielkopolskiego

– Jeszcze w sobotę wieczorem podlewaliśmy dopiero co posadzone kwiatki, a w niedzielę już ich nie było – relacjonuje pan Piotr z ul. Bora - Komorowskiego w Gorzowie.

Nie ma się co dziwić, że są wypadki, kiedy ten wjazd na skrzyżowanie odbył się z tzw. „lotu”. Tym bardziej bulwersujące jest to, że przed nim nikt nie jechał. Po prostu spieszyło się mu – komentuje autor nagrania.

Trwają przygotowania do wizyty kandydata na prezydenta, Rafała Trzaskowskiego, w Gorzowie Wielkopolskim. Kandydat Koalicji Obywatelskiej 8 lipca o godz. 12.00 spotka się z mieszkańcami na starym rynku. Co teraz dzieje się w mieście? Na placu już zebrało się wielu mieszkańców. Trwa przygotowywanie miejsca, gdzie wystąpi prezydent. Na środku wydzielono strefę, gdzie będzie przemawiał kandydat Rafał Trzaskowski. Póki co na miejscu nie widać przeciwników. Rozdawane są plakaty, wiele osób w ręku trzyma flagi - nie tylko Polski, ale również Unii Europejskiej. Ludzie trzymają też plakaty negujące działania prezydenta Andrzeja Dudy.