Przegląd prasy 8.09.2020 Gorzów Wielkopolski, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gorzowa Wielkopolskiego

Prasówka Gorzów Wielkopolski 8.09: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Gorzowscy kibice mogą już być spokojni o awans swojej Stali do rundy play off tegorocznego sezonu PGE Ekstraligi. We wtorek 8 września MrGarden GKM Grudziądz pokonał Motor Lublin i dzięki temu gorzowianie już są pewni walki o medale.

Tadeusz M. ze Skwierzyny, który poćwiartował i ukrył ciało swojej konkubiny, usłyszał cztery zarzuty. Jest oskarżony o nieudzielanie pomocy, znieważenie zwłok, a także dwa zarzuty oszustwa: wyłudzenie emerytury i wyłudzenie posiłków z opieki społecznej.