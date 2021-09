Przegląd prasy 9.09.2021 Gorzów Wielkopolski, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gorzowa Wielkopolskiego

Prace w Parku Róż w zauważalny sposób idą już do przodu. Ale czy tempo prac pozwoli zakończyć rewitalizację do końca listopada, trudno nam powiedzieć.

To nie żart! Na parkingu przy ul. Warszawskiej parkomat stanął na... miejscu parkingowym. Po naszej interwencji szybko został zdemontowany.

Można wsłuchać się w niezwykłą muzykę kwiatów lub zbadać obieg wody w przyrodzie. W parku Górczyńskim w Gorzowie powstało niezwykłe mini laboratorium pod chmurką. Choć nie jest to typowy plac zabaw, to właśnie przez zabawę ma uczyć czym jest ekologia.

Jest kolejne podejście do remontu Trasy Nadwarciańskiej oraz ulic Sikorskiego, Olimpijskiej i al. Konstytucji 3 Maja w Gorzowie. Miasto ogłosiło właśnie drugi przetarg na realizację tych inwestycji. Poprzedni trzeba było unieważnić z powodu awarii strony internetowej, za pośrednictwem której zainteresowani przedsiębiorcy mogli składać swoje oferty.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Gorzowie Wielkopolskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W czwartek 9 września potwierdzono 11 przypadków koronawirusa w Lubuskiem. Wskaźnik zakażeń wzrósł do poziomu 0,86 os. na 100 tys. mieszkańców.

Na ten widok aż trudno się nie uśmiechnąć. W Gorzowie na parkingu przy ul. Warszawskiej parkomat zamontowano... na jednym z miejsc parkingowych.

Kierowca mercedesa na trasie S3 jechał aż 249 kilometrów na godzinę, przekraczając prędkość o 129 km/h! Policjanci grupy Speed zakończyli jazdę mężczyzny. Kierowca tłumaczył się biznesowym spotkaniem, a gdy wysiadł z auta, nie mógł uwierzyć, że dogonił go radiowóz. Policjanci nie mieli wątpliwości, by sprawę przekroczenia prędkości przekazać do rozpatrzenia w sądzie.