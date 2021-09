Przegląd prasy Gorzów Wielkopolski (10.09) - najważniejsze informacje z piątku

Jak odeprzeć atak napastnika i szybko go obezwładnić? Wiedzą to licealistki z gorzowskiej "czwórki", które biorą udział w nietypowych lekcjach organizowanych przez szkołę. Oprócz języka polskiego, matematyki czy chemii uczą się także... samoobrony.

Lubniewice to nie tylko piękne lasy, jeziora i zamki, to również miejsce, w którym wciąż żywa jest pamięć o Michalinie Wisłockiej. To tam powstała kultowa już powieść “Sztuka kochania”, w ramach naszej wycieczki odwiedziliśmy między innym Park Miłości poświęcony pamięci autorki.